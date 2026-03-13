Két hét és Ukrajna kifogy az üzemanyagból

Ukrajnában az elmúlt napok egyik legtöbbet tárgyalt témájává vált az esetleges üzemanyaghiány. A szakértők szerint a helyzet a Perzsa-öböl térségében kialakult háborús feszültséggel függ össze, amely jelentősen megemelte a kőolaj és az üzemanyag világpiaci árát.

Szergej Kujun, az A-95 tanácsadó csoport igazgatója az RBC-Ukraine hírportálnak nyilatkozva elmondta: a jelenlegi készletek nagyjából március végéig elegendőek lehetnek, azonban áprilisra már bizonytalan a helyzet – közölte az EADaily.

„Nem lesz könnyű” – figyelmeztetett a szakértő, aki szerint a rendkívül bizonytalan piaci környezet miatt nehéz előre jelezni, hogyan fog működni az ukrán üzemanyagpiac néhány hét múlva.

Kujun hozzátette:

az ágazat jelenleg gyakorlatilag készletek nélkül működik, az üzemanyagot azonnal a beérkező szállítmányokból értékesítik. A külföldi beszállítók folyamatosan emelik áraikat, az importőrök pedig a bizonytalan helyzet miatt nem szívesen kötnek hosszú távú szerződéseket.

Hasonlóan látja a helyzetet Danyil Hetmancev, az ukrán parlament adópolitikai bizottságának vezetője is.

Véleménye szerint

áprilisra akár üzemanyaghiány is kialakulhat Ukrajnában, ha az Irán körüli konfliktus elhúzódik.

A politikus ezért azt javasolta, hogy vizsgálják meg egy stratégiai üzemanyag-tartalék létrehozásának lehetőségét partnerországokban.

Ugyanakkor az ukrán szakértők arra is figyelmeztetnek, hogy

az állam túlzott beavatkozása a piac működésébe – például az árak adminisztratív szabályozása – akár az üzemanyag-szállítások teljes leállásához is vezethet.

Közben az ukrán benzinkutakon jelentősen megnőtt a forgalom: sok autós igyekszik előre feltankolni a közel-keleti fejlemények miatt kialakult bizonytalan helyzetben.

Forrás: hirado.hu