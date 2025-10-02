Két hétig nem állnak meg a vonatok Volócon

Október 1. és 13. között ideiglenesen nem állnak meg a vonatok a volóci vasútállomáson – közölte a Volóci Községi Tanács.

Az utasoknak figyelembe kell venniük, hogy a megadott időszakban mindennap kijevi idő szerint 8:00 és 21:00 óra között a szerelvények nem fognak megállni Volócon a pályafelújítási munkálatok miatt.

Éjszaka, 21:00 és 8:00 óra között ugyanakkor minden járat a menetrendnek megfelelően megáll az állomáson.

A hatóságok arra kérik az utasokat, hogy előre tervezzék meg útjaikat a menetrend változásának figyelembevételével.

