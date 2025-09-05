Két internetes agitátort vádol az SZBU Kárpátalján

Ukrajna Biztonsági Szolgálata (SZBU) gyanúsítottként hallgatott ki két internetes agitátort, akik segítettek a katonai szolgálatot megtagadóknak elkerülni a mozgósítást Kárpátalján – adta hírül az SZBU kárpátaljai sajtószolgálata szeptember 4-én.

A nyomozás adatai szerint az elkövetők a beregszászi és ungvári járásban élnek. Mindketten olyan információkat terjesztettek az interneten, amelyek a mozgósítás elkerülésére használhatók, és veszélyeztették az ukrán védelmi erők biztonságát.

Az egyik gyanúsított egy mozgósítás által érintett korosztály tájékoztatására szolgáló Viber-csatornán tette közzé a területi toborzási és szociális támogatási központok (TCK) dolgozóinak helyadatait.

A másik a TikTok-fiókján keresztül terjesztett adatokat a TCK és a rendőrség mobilcsoportjainak útvonalairól és helyadatairól.

A gyanúsítottakat akár nyolc év börtönbüntetés is fenyegeti.

