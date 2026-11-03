Kétéves kislányra zuhant egy komód és egy televízió Kárpátalján
Súlyos sérüléseket szenvedett egy kétéves kárpátaljai kislány, akire egy komód és egy televízió borult rá. A gyermek kómába esett, állapota később javult.
A baleset következtében a kislány zárt koponya-agyi sérülést szenvedett. A 1103-as számú mentőegység munkatársai a helyszíni sürgősségi ellátást követően a megyei gyermekkórházba szállították, ahol először az intenzív osztályon kezelték.
A gyermek állapota azóta javult, így áthelyezték a traumatológiai osztályra.
A mentőszolgálat munkatársai arra figyelmeztetik a szülőket, hogy rögzítsék a nagyméretű és magas bútorokat, például a komódokat és a szekrényeket, mert ezek felborulva súlyos sérüléseket okozhatnak a gyermekeknek.
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Forrás: 103 Zakarpattya
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