Kétéves kislányra zuhant egy komód és egy televízió Kárpátalján

Súlyos sérüléseket szenvedett egy kétéves kárpátaljai kislány, akire egy komód és egy televízió borult rá. A gyermek kómába esett, állapota később javult.

A baleset következtében a kislány zárt koponya-agyi sérülést szenvedett. A 1103-as számú mentőegység munkatársai a helyszíni sürgősségi ellátást követően a megyei gyermekkórházba szállították, ahol először az intenzív osztályon kezelték.

A gyermek állapota azóta javult, így áthelyezték a traumatológiai osztályra.

A mentőszolgálat munkatársai arra figyelmeztetik a szülőket, hogy rögzítsék a nagyméretű és magas bútorokat, például a komódokat és a szekrényeket, mert ezek felborulva súlyos sérüléseket okozhatnak a gyermekeknek.

A nyitókép illusztráció

Forrás: 103 Zakarpattya

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