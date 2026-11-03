Kétszer mellkason szúrta sógorát egy szolyvai férfi

Késsel támadt 67 éves cseh állampolgárságú sógorára egy 54 éves szolyvai férfi. Az áldozatot mellkasi sérülésekkel szállították kórházba, a feltételezett elkövetőt őrizetbe vették.

November 2-án a mentőszolgálattól érkezett bejelentés a rendőrségre arról, hogy egy 67 éves cseh állampolgárt ismeretlen körülmények között szerzett sérülésekkel kórházba szállítottak.

A nyomozás során kiderült, hogy a férfi feleségével együtt látogatóba érkezett annak szolyvai bátyjához. A két férfi között szóváltás alakult ki, amely tettlegességig fajult. A házigazda, aki ittas állapotban volt, felkapott egy konyhakést, és kétszer mellkason szúrta rokonát.

A konfliktusba az áldozat felesége is beavatkozott, és megállította a testvérét.

Az 54 éves gyanúsítottat őrizetbe vették, és ideiglenes fogdába szállították. A rendőrök a házból lefoglalták az elkövetéshez használt kést.

Az ügyben büntetőeljárás indult.

Forrás: kárpátaljai rendőrség

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