Kétszer mellkason szúrta sógorát egy szolyvai férfi
Késsel támadt 67 éves cseh állampolgárságú sógorára egy 54 éves szolyvai férfi. Az áldozatot mellkasi sérülésekkel szállították kórházba, a feltételezett elkövetőt őrizetbe vették.
November 2-án a mentőszolgálattól érkezett bejelentés a rendőrségre arról, hogy egy 67 éves cseh állampolgárt ismeretlen körülmények között szerzett sérülésekkel kórházba szállítottak.
A nyomozás során kiderült, hogy a férfi feleségével együtt látogatóba érkezett annak szolyvai bátyjához. A két férfi között szóváltás alakult ki, amely tettlegességig fajult. A házigazda, aki ittas állapotban volt, felkapott egy konyhakést, és kétszer mellkason szúrta rokonát.
A konfliktusba az áldozat felesége is beavatkozott, és megállította a testvérét.
Az 54 éves gyanúsítottat őrizetbe vették, és ideiglenes fogdába szállították. A rendőrök a házból lefoglalták az elkövetéshez használt kést.
Az ügyben büntetőeljárás indult.
Forrás: kárpátaljai rendőrség