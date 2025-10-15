Kettős gyilkosság a Beregszászi járásban

Kettős gyilkosság ügyében indult eljárás a beregszászi járási Beregkövesden. Saját otthonukban holtan találtak egy idős házaspárra – egy 87 éves férfire és 77 éves feleségére – október 12-én.

A szomszéd, aki rájuk talált, azonnal értesítette a rendőrséget. A helyszínre a beregszászi járási rendőrkapitányság nyomozói és a megyei bűnügyi szakértők érkeztek. A holttesteken számos szúrt és vágott sebet, valamint más sérüléseket találtak.

A bűncselekmény elkövetésével egy 42 éves helyi férfit gyanúsítanak, aki a házaspár falubelije volt. A nyomozók házkutatást tartottak a férfi otthonában, ahol olyan ruhadarabokat találtak, amelyeken – a tisztítási kísérlet ellenére – vérnyomokat mutattak ki a kriminalisztikai szakértők.

A rendőrök két napon át folytatták az intenzív kutatást, miközben a környék kijáratait is ellenőrizték. A férfi végül egy közeli faluban bujkálva került rendőrkézre.

A gyanúsított ellen két ember szándékos meggyilkolása miatt indult eljárás. Jelenleg a bűncselekmény indítékait és körülményeit vizsgálják, valamint több szakértői vizsgálat is folyamatban van.

A nyomozást a Beregszászi Járási Ügyészség felügyeli.

A gyanúsítottra életfogytiglani börtönbüntetés is várhat.

Forrás: Kárpátaljai Megyei Rendőrség

Kárpátalja.ma