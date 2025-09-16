Kézigránát végzett civilekkel egy kijevi lakótelepen
Kijevben két férfi életét vesztette, egy harmadik megsérült egy kézigránát robbanásában – közölte a kijevi rendőrség szeptember 15-én.
A tájékoztatás szerint a fegyver nem harcok során, hanem egy lakóházban robbant fel. A történtek pontos körülményeit még vizsgálják: egyelőre nem tudni, hogy vita vagy baleset áll a háttérben. A helyi sajtó szerint
a három férfi alkoholt fogyasztott a lakásban.
A dél-ukrajnai Odessza kikötővárosában hasonló incidens történt: ott egy társasházi lakásban robbant fel egy kézigránát a rendőrség előzetes információi szerint. A háziasszony és ismerőse nem sérült meg.
Nem sokkal korábban a Kijev megyei Morozivkában
egy nő vesztette életét, amikor egy ismeretlen tárgy felrobbant egy szemétlerakatnál.
A helyi rendőrség szerint a nő a helyszínen életét vesztette, egy férfit kórházba kellett szállítani.
A háború kitörése óta jelentős számú fegyver került forgalomba Ukrajnában, és gyakoriak a szakszerűtlen kezelés miatti balesetek.
Azonban sokszor vitáknál is fegyvert rántanak az emberek.
Forrás: hirado.hu
(Nyitókép: illusztráció)