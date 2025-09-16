Kézigránát végzett civilekkel egy kijevi lakótelepen

Kijevben két férfi életét vesztette, egy harmadik megsérült egy kézigránát robbanásában – közölte a kijevi rendőrség szeptember 15-én.

A tájékoztatás szerint a fegyver nem harcok során, hanem egy lakóházban robbant fel. A történtek pontos körülményeit még vizsgálják: egyelőre nem tudni, hogy vita vagy baleset áll a háttérben. A helyi sajtó szerint

a három férfi alkoholt fogyasztott a lakásban.

A dél-ukrajnai Odessza kikötővárosában hasonló incidens történt: ott egy társasházi lakásban robbant fel egy kézigránát a rendőrség előzetes információi szerint. A háziasszony és ismerőse nem sérült meg.

Nem sokkal korábban a Kijev megyei Morozivkában

egy nő vesztette életét, amikor egy ismeretlen tárgy felrobbant egy szemétlerakatnál.

A helyi rendőrség szerint a nő a helyszínen életét vesztette, egy férfit kórházba kellett szállítani.

A háború kitörése óta jelentős számú fegyver került forgalomba Ukrajnában, és gyakoriak a szakszerűtlen kezelés miatti balesetek.

Azonban sokszor vitáknál is fegyvert rántanak az emberek.

Forrás: hirado.hu

(Nyitókép: illusztráció)