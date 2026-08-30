Kézigránátokat találtak két kárpátaljai településen

Két második világháborús kézigránátot találtak Ungvár környékén augusztus 28-án. A két különböző helyen talált veszélyes eszközre helyi lakosok bukkantak rá – közölte a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltsége Facebook-oldalán.

Ungváron, a Fekete-tavak közelében egy férfi horgászhelyet keresve egy rozsdás fémtárgyat vett észre a földben. Ugyanezen a napon egy nő az Oroszgejőc és Kisgejőc közötti kukoricaföldön talált hasonló tárgyat.

A két megtaláló nem nyúlt a leletekhez. Biztonságos távolságból hívták a 101-es segélyhívó számot és értesítették a hatóságokat.

A helyszínre érkező szakemberek megállapították, hogy a veszélyes tárgyak két, a második világháború idejéből származó F–1 típusú kézigránátok. A területeket lezárták, a tűzszerészek biztonságosan kiemelték a gránátokat, majd egy erre kijelölt területen megsemmisítették őket.

A katasztrófavédelem ismételten felhívja a figyelmet: ha bárki gyanús vagy robbanószerkezetre emlékeztető tárgyat talál, semmiképpen ne érintse meg, ne vigye el, és ne próbálja szétszerelni! Azonnal menjen biztonságos távolságra, és értesítse a hatóságokat a 101-es segélyhívó számon.

(Kép: DSZNSZ)

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