Kidőlt fák okoztak fennakadásokat Kárpátalján a havazás és az erős szél miatt

Az erős havazás és a viharos szél következtében január 7–8. között, 12:00 óráig összesen hét esetben dőltek ki fák Kárpátalján, veszélyeztetve az autóforgalmat és járműveket. Az eseteket a Munkácsi, a Beregszászi és a Huszti járásban rögzítették. Szerencsére személyi sérülés egyik esetben sem történt.

A Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálata (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltségének tájékoztatása szerint a legtöbb alkalommal a kidőlt fák teljesen elzárták az úttestet, akadályozva a közlekedést, három esetben azonban anyagi kár is keletkezett, mivel a fák járművekre zuhantak.

Az egyik legsúlyosabb eset január 8-án hajnalban, 03:00 óra körül történt Nagyszőlősön, ahol a felázott talaj és a nagy mennyiségű hó miatt egy fa az úttestre, valamint egy Huszt irányába haladó Audi személygépkocsira dőlt. A jármű megrongálódott, az érintett útszakaszon pedig átmenetileg korlátozták a forgalmat.

Ugyanezen az utcán 06:27-kor újabb fa dőlt ki, ezúttal egy Škoda Octavia gépkocsira, amely szintén közlekedett az úton. A harmadik káreset 06:33-kor Huszton, a Barátság utcában történt, ahol egy fa egy parkoló Opel Astra járműre zuhant.

Bár a sofőrök nem sérültek meg, a katasztrófavédelem egységeinek beavatkozására minden esetben szükség volt. A mentőszolgálat munkatársai feldarabolták a kidőlt fákat, és felszabadították az útszakaszokat, biztosítva a zavartalan közlekedést.

A meteorológiai előrejelzésekre való tekintettel a katasztrófavédelem fokozott óvatosságra inti a lakosságot, különösen a közlekedőket, és arra kér mindenkit, hogy tartsa be a közlekedésbiztonsági előírásokat, valamint lehetőség szerint kerülje a veszélyes, fákkal szegélyezett útszakaszokat.

Kárpátalja.ma