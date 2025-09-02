Kiegészítő vonatjáratok indulnak Kárpátaljáról
Kiegészítő vonatjáratokat indít az Ukrzaliznicja szeptember 1-től. A szerelvények a csapi és az ungvári vonatállomásokról indulnak – tudósít a zakarpatpost.net.
A 218/217. számú Csap–Lemberg (Lviv) kiegészítő vonatjárat Csapról és Lembergből a következő napokon indul: szeptember 1., 3., 5., 7., 9., 11., 13., 15., 17., 19., 21., 23., 25., 27., 29.
A 284/283. számú Ungvár–Kijev vonatjárat az új, 2026-os menetrend életbe lépéséig szeptember 1-től kétnaponta közlekedik.
A vonat Kijevben csatlakozik a Harkiv és Dnyipro felé tartó gyorsvonatokhoz.
Forrás: zakarpatpost.net
Nyitókép forrása: Ukrzaliznicja
