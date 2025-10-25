Kiégett egy autó Bustyaházán

Késő este gyulladt ki egy Fiat márkájú személyautó október 23-án a técsői járási Bustyaházán (Bustino), a Bohnad Hmelnickij utcában – adta hírül a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltsége.

A leparkolt autóból kiáramló füstöt helyi lakosok vették észre, ők értesítették a tűzoltókat.

A helyszínre kiérkező técsői tűzoltók a viski és csománfalvi kollégákkal együtt gyorsan megfékezték a 3 négyzetméteren pusztító lángokat. A jármű teljesen kiégett.

A tűz keletkezésének okát és a károk mértékét szakértők vizsgálják.

Kárpátalja.ma

Nyitókép forrása: DSZNSZ