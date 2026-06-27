Kígyó mart meg egy 21 éves fiatalt Kárpátalján

Kígyómarás miatt szállítottak kórházba egy 21 éves férfit a Huszti járásban található Leveles (Lopusne) községből – a kárpátaljai mentőszolgálat a Facebook-oldalán június 27-én.

Az előzetes információk szerint a fiatal a saját udvarán, a kerti pavilon közelében tartózkodott, amikor véletlenül rálépett egy kígyóra. A megriadt hüllő megharapta a férfi jobb lábát.

A helyszínre riasztott mentőegység ellátta a sérültet, majd a férfit a Volóci Járási Kórházba szállították további kezelésre.

A mentőszolgálat felhívja a figyelmet, hogy a nyári időszakban a kígyók gyakran megjelenhetnek udvarokon, magas fűben, gazdasági épületek, kerti pavilonok vagy tűzifarakások közelében. A szakemberek fokozott óvatosságra intenek, különösen azok számára, akik mezítláb vagy nyitott lábbeliben közlekednek.

Kígyómarás esetén nem szabad a sebet felvágni, kiégetni vagy megpróbálni kiszívni a mérget. A sérült végtagot lehetőség szerint rögzíteni kell, a sérültnek pedig mielőbb orvosi segítséget kell kérnie.

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Nyitókép: illusztráció

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