Kígyó mart meg egy áfonyát szedő fiatalt Kárpátalján

Kígyómarás miatt került kórházba egy 19 éves fiatal a Szolyvai járásban. A baleset egy Hársfalva (Nelipino) közelében fekvő hegyi tisztáson történt, ahol a fiatal éppen áfonyát szedett.

A kígyó a jobb kezének mutatóujján marta meg a fiút. A helyszínre riasztott mentők ellátták a sérültet, majd további kivizsgálásra és kezelésre a Szolyvai Járási Kórházba szállították.

A mentőszolgálat arra figyelmeztet, kígyómarás esetén haladéktalanul orvosi segítséget kell kérni.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/103 Zakarpattya

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