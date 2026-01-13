Kigyulladt egy családi ház Batáron

Tűz ütött ki január 11-én egy családi házban Batáron.

A Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálata (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltségének tájékoztatása szerint a tűz idején senki sem volt otthon, így a szomszédok csak akkor vették észre a füstöt és a tüzet, amikor a lángok elérték a tetőt. A nehéz megközelíthetőség ellenére a helyszínre a nagyszőlősi és a tiszaújlakii katasztrófavédelem munkatársai, valamint a nevetlenfalui és a péterfalvai tűzoltók is kiérkeztek.

A tűzoltóknak sikerült 90 négyzetméteres területen lokalizálniuk a tüzet. A tűzben a tető és a háztartási cikkek is megrongálódtak.

Az okát még vizsgálják.

