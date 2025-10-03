Kigyulladt egy családi ház Bátyúban
Tűz ütött ki egy családi házban október 3-án éjszaka a Kossuth Lajos utcában.
A Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálata (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltségének tájékoztatása szerint a tüzet a helyiek vették észre, akik azonnal értesítették a tűzoltókat.
Az egységek Beregszászból és Nagydobronyból érkeztek a helyszínre, és fél óra alatt sikerült lokalizálniuk a tüzet, rövid időn belül pedig teljesen eloltották a lángokat.
A tűz 50 négyzetméternyi tetőt és födémrészt rongált meg, azonban a gyors és szakszerű beavatkozásnak köszönhetően a lángok nem terjedtek át a ház más részeire vagy a szomszédos épületekre.
A tűz okát jelenleg a szakemberek vizsgálják.
Az eset ismételten felhívja a figyelmet a tűzvédelmi szabályok betartására és a gyors reagálás fontosságára a veszély jeleinek észlelésekor.