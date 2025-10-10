Kigyulladt egy családi ház Beregkisfaludon

Riasztást kaptak a mentők és tűzoltók október 9-én reggel: lakástűz ütött ki Beregkisfaludon (Szilce) a Szadovaja utcában lévő családi házban. A helyszínen azonnal megjelentek az állami tűzoltó-mentő egység szakemberei.

A tűz körülbelül 50 négyzetmétert érintett. A lángok károsították a fürdőszobát, a tetőszerkezetet és egy részt a födém szerkezetéből.

Szerencsére a tűzoltók szakszerű és gyors beavatkozásának köszönhetően sikerült megmenteni az egész épületet, és megakadályozták, hogy a tűz átterjedjen a szomszédos ingatlanokra.

Jelenleg még folyamatban van a tűz okának és az okozott anyagi kárnak a felmérése.

Kárpátlja.ma