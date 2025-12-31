Kigyulladt egy családi ház Beregújfaluban

Tűz keletkezett egy családi házban Beregújfalu községben december 30-án.

A tűz következtében egy 60 éves férfi és egy 11 éves gyermek sérült meg, mindketten égési sérüléseket szenvedtek. A sérülteket a Linner Bertalan Beregszászi Járási Központi Kórházba szállították.

A lángok az ingatlan falait, a mennyezetet, valamint a benne lévő ruházatot is megrongálták.

A hatóságok jelenleg vizsgálják a tűz keletkezésének okát, valamint a károk mértékét.

A hatóságok felhívják a figyelmet a tűzbiztonsági előírások betartására, különösen a hideg téli hónapokban, amikor a fűtési berendezések fokozott kockázatot jelenthetnek.

Kárpátalja.ma