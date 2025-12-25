Kigyulladt egy családi ház szenteste Tiszaújlakon

Bejelentés a katasztrófavédelemhez egy lakástűzről december 24-én este Tiszaújlakon.

A Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálata (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltségének tájékoztatása szerint a tüzet a szomszédos házak lakói vették észre elsőként, mivel a lángok keletkezésekor senki sem tartózkodott az ingatlanban. Ők értesítették a mentőszolgálatot a 101-es segélyhívó számon.

A helyszínre elsőként a tiszaújlaki önkéntes tűzoltók érkeztek ki, majd rövid időn belül csatlakoztak hozzájuk a nagyszőlősi hivatásos tűzoltók is. Az egységek összehangolt munkájának köszönhetően a tüzet gyorsan sikerült ellenőrzés alá vonni, és mintegy 20 perc alatt teljesen eloltották a lángokat, amelyek körülbelül 10 négyzetméteren pusztítottak.

A tűzeset következtében háztartási berendezések és használati tárgyok semmisültek meg, valamint az épület ajtói és ablakai is megrongálódtak. Személyi sérülés nem történt. A tűz keletkezésének okát az illetékes hatóságok vizsgálják.

Kárpátalja.ma