Kigyulladt egy étterem Mezőkaszonyban

Kárpátalja.ma Közélet

Kigyulladt a Vi-Ga étterem Mezőkaszonyban december 28-án az esti órákban – tudatta hivatalos oldalán a Derceni Egyházi Önkéntes Tűzoltóság.

Az oltási munkálatokba a Derceni Egyházi Önkéntes Tűzoltóság 7 fős csapata is bekapcsolódott a Dercen 1 gépjárműfecskendővel és a Dercen 4 csapatszállítóval. Emellett Beregszász, Csap és Nagydobrony tűzoltó egységei is dolgoztak a helyszínen.

Az étterem épületében keletkezett tüzet másfél óra alatt sikerült eloltani.

Személyi sérülés nem történt.

(Képek forrása: Derceni Egyházi Önkéntes Tűzoltóság)

Kárpátalja.ma