Kigyulladt egy étterem Mezőkaszonyban
Kigyulladt a Vi-Ga étterem Mezőkaszonyban december 28-án az esti órákban – tudatta hivatalos oldalán a Derceni Egyházi Önkéntes Tűzoltóság.
Az oltási munkálatokba a Derceni Egyházi Önkéntes Tűzoltóság 7 fős csapata is bekapcsolódott a Dercen 1 gépjárműfecskendővel és a Dercen 4 csapatszállítóval. Emellett Beregszász, Csap és Nagydobrony tűzoltó egységei is dolgoztak a helyszínen.
Az étterem épületében keletkezett tüzet másfél óra alatt sikerült eloltani.
Személyi sérülés nem történt.
(Képek forrása: Derceni Egyházi Önkéntes Tűzoltóság)