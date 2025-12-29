Kigyulladt egy gázvezeték a Munkácsi járásban
Kigyulladt egy gázvezeték a Munkácsi járási Kopár (Росош) településen. A bejelentés december 29-én történt 5 óra 29 perckor – közölte a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálata.
Az esethez 21 tűzoltót, mentőt és 7 mentőegységet vezényeltek ki Munkács, Szolyva és Dolha településekről. A helyszínen a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) operatív koordinációs osztálya és több gázmunkás is tartózkodik.
A gázvezeték szelepét sikerült elzárni, a tűz mértékét csökkentették.
A helyi lakosság gázellátása folyamatos.