Kigyulladt egy XVIII. századi fatemplom Kárpátalján

A kárpátaljai tűzoltók megakadályozták egy nemzeti jelentőségű műemlék, a Szent Mihály-fatemplom teljes leégését Iváskófalván (Ivaskovica) – közölte a helyi hatóság.

A tűzeset január 7-én este történt, amikor a helyi plébános az esti istentiszteletre készült, és észrevette, hogy a templom kupolája alatt füst gomolyog. Amikor kinyitotta az ajtót, látta, hogy a tűz már a fatemplomot is elérte. Azonnal értesítette a tűzoltókat, és a hatóságok megérkezéséig a templom értékeit kimenekítette a biztonságos területre. A helyi lakosok is segítséget nyújtottak, vödrökkel és egyéb eszközökkel próbálták fékezni a lángokat, de a tűz gyorsan terjedt a faépületen.

Az oltásban 16 tűzoltó vett részt, 4 járművel az ilosvai és munkácsi tűzoltórendészeti egységeitől, valamint a huszti városi operatív koordinációs központ kocsijával. A tűzoltóknak sikerült 16 perc alatt lokalizálniuk a lángokat, a teljes oltást pedig hajnali 2:33-ra befejezték. A tűz körülbelül 80 négyzetméternyi területet érintett, károsította a tetőszerkezet egy részét, a templomi bútorokat, az ikonosztázt és más tárgyakat.

A tűzoltóknak sikerült megakadályozni, hogy a lángok átterjedjenek a templom közelében álló harangtoronyra, így az épület fő része megmenekült.

A hatóságok felhívják a figyelmet a fatemplomok fokozott tűzvédelmére és az esetleges elektromos vagy fűtési hibák megelőzésére a téli időszakban.

Kárpátalja.ma