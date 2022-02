Kijev környékén négy civil meghalt, többen megsérültek a légicsapásokban

Négy ukrán polgári személy életét vesztette, és 15 megsérült pénteken a Kijev környéki településeket ért orosz légitámadásokban – közölte Olekszij Kuleba Kijev megyei kormányzó.

“Sajnos Polisszja, Marjanyivka és Havrilivka polgári lakossága körében is vannak áldozatok. A vishorodi járásban található Marjanyivkában az ellenséges erők cinikusan légicsapást mértek civilekre. Eddig négyen meghaltak, és több mint 15-en megsebesültek” – írta a kormányzó a hivatala honlapján.

Súlyos a helyzet a fővárostól, Kijevtől északra lévő térségben, Hosztomel, Irpiny és Bucsa településeknél. “Az elmúlt órákban az orosz csapatok megpróbáltak áttörni az ukrán védelmen, Bucsánál az ukrán fegyveres erőknek sikerült megállítaniuk egy katonai járműoszlopot, mire az ellenség a haditechnikát hátrahagyta, és visszavonult” – írta a kormányzó. Hozzátette, hogy Boriszpilnál, azon a településen, ahol a nemzetközi repülőtér található, nyugalom van, ott nem folynak harci cselekmények.

Hennagyij Lahuta, a Krímmel határos dél-ukrajnai Herszon megye kormányzója közölte, hogy az ukrán hadsereg elvesztette ellenőrzését a megyeszékhely felé vezető utak fölött. Herszon városa azonban egyelőre nem került orosz kézre – pontosította az értesülést az ukrán fegyvere erők vezérkara.

Vadim Deniszenko, a belügyminiszter tanácsadója nyilvánosságra hozta: az ukrán fegyveres erők páncélosai és egyéb harcjárművei behajtottak a fővárosba, hogy biztosítsák Kijev védelmét. Deniszenko kérte a kijevieket, hogy ne vegyék videóra és ne publikálják az ukrán fegyveres erők katonai járműveinek mozgását.

Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtök hajnalban rendelte el katonai művelet végrehajtását a Donyec-medencében, leszögezve, hogy Oroszország tervei között nem szerepel Ukrajna megszállása, ugyanakkor törekedni fog az ország demilitarizálására. Az orosz erők mindazonáltal Ukrajna más térségeiben is támadtak katonai célpontokat, és támadást indítottak a Moszkva-barát szakadárok is az általuk ellenőrzött kelet-ukrajnai területekről. Az ukrán vezetés hadiállapotot vezetett be.

Forrás: mti.hu