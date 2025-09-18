Kijevbe látogatott a lengyel nemzetvédelmi miniszter

Magas rangú katonai vezetőkkel együtt Kijevbe látogatott Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel nemzetvédelmi miniszter. A miniszter az ukrán fővárosban kijelentette, hogy országa együtt fog működni Ukrajnával többek között a pilóta nélküli repülőgépek üzemeltetéséhez szükséges készségek elsajátítása területén – számolt be a Jevropejszka Pravda hírportál.

Hozzátette, hogy egy másik kérdés, amelyet meg kívánnak vitatni, a lengyel hadsereg képzésének fejlesztése az Ukrajnában szerzett tapasztalatok alapján. Szavai szerint az ukrán erőknek a harctéren szerzett friss tapasztalatainak átvétele kulcsfontosságú a lengyel hadsereg átalakítása, valamint a NATO egészének átalakulása szempontjából.

Denisz Smihal ukrán védelmi miniszter tárgyalásukat követően bejelentette, hogy aláírtak egy memorandumot, amely alapján Ukrajna és Lengyelország közös képzési programokat indít a drónkezelés elsajátítására.

A felek emellett közös nyilatkozatot is aláírtak a biztonsági és védelmi együttműködés megerősítéséről, valamint egy, a NATO-tagállamok védelmi minisztereinek címzett levelet, amelyben arra kérik a szövetségeseket, hogy küldjenek szakértőket a NATO-Ukrajna Közös Elemző, Képzési és Oktatási Központba (JATEC), és vegyenek aktívan részt annak projektjeiben.

Forrás: MTI