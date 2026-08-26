Merénylet készült egy Kijev megyei hadiipari vállalat vezetője ellen
Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) és a rendőrség meghiúsított egy tervezett merényletet, amelyet vélményük szerint az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) készített elő egy Kijev megyei hadiipari vállalat vezetője ellen.
A nyomozás szerint a támadást egy 63 éves, Luhanszk megyéből a kijevi régióba költözött férfi készítette elő. A férfit februárban az FSZB szervezte be a fián keresztül, aki a megszállt területről Oroszországba távozott.
A férfi a kapott utasítások alapján egy házilag készített robbanószerkezetet állított össze, majd azt a kiszemelt áldozat autójának aljára, a vezetőülés alá rögzítette. A szerkezet mintegy egy kilogramm hexogént tartalmazott.
A támadók emellett egy rejtett mobiltelefont is elhelyeztek az autó közelében, amelyhez akkumulátort csatlakoztattak. Az SZBU szerint ennek segítségével a robbanás távolról való aktiválását tervezték.
Az ukrán szervek még időben felfedezték a robbanószerkezetet, amelyet a helyszínen hatástalanítottak.
A merénylet előkészítése után a gyanúsított autóbusszal Lengyelországba utazott, ahonnan Fehéroroszországon keresztül Oroszországba akart eljutni.
A férfit Lengyelországban tartóztatták le, amikor megpróbált Oroszországba jutni.
Az ukrán ügyészek és nyomozók kezdeményezték a gyanúsított kiadatását Ukrajnának. A férfit terrorcselekmény elkövetésének befejezett kísérletével gyanúsítják. Öt-tíz év szabadságvesztés fenyegeti.
Forrás: vechirniy.kyiv.ua