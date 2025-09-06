Tűz ütött ki a Roshen kijevi üzemében

Szeptember 6-án tűz ütött ki a Roshen édességgyár kijevi üzemében. A lángokat megfékezték, személyi sérülés nem történt – nyilatkozta az RBK-Ukrajina hírportálnak Pavlo Petrov, a fővárosi Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának szóvivője.

A kijeviek a főváros Demijivka nevű kerületében füstre lettek figyelmesek, mely a Roshen helyi üzemből terjedt. A tüzet végül az üzem dolgozóinak sikerült eloltaniuk, még a tűzoltók egységeinek kiérkezése előtt.

Nyitókép: Telegram/RBK-Ukrajina