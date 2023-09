Kijevbe érkezett a német külügyminiszter

Kijevbe érkezett szeptember 11-én Annalena Baerbock német külügyminiszter – tudatta az rbc.ua.

A politikus további támogatást ígért Ukrajnának az Európai Uniós csatlakozás kapcsán, ugyanakkor további reformtörekvéseket is szorgalmazott.

– Az igazságszolgáltatási reform és a tömegmédiát érintő jogszabályok eredményei már láthatóak. Az oligarchaellenes törvény végrehajtása és a korrupció elleni küzdelem azonban még hátravan

– hangsúlyozta.

Baerbock azt is elmondta, hogy Németország az oroszok elleni védekezésben is minden támogatást megad Ukrajnának. Mindemellett szót ejtett a gyermekek Oroszországba történő erőszakos deportálásának kérdéséről is.

– Támogatjuk azokat a szervezeteket és hatóságokat, amelyek azon dolgoznak, hogy biztonságos otthont adjanak a traumatizált gyerekeknek.

Nyitókép: zakordon.rayon.in.ua

Kárpátalja.ma