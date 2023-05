Kijevbe látogat kedden az Európai Bizottság elnöke

Az ukrán fővárosba, Kijevbe látogat május 9-én Ursula Von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. A nap során megbeszélést tart Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel – közölte hétfőn Eric Mamer, a brüsszeli testület szóvivője.

A szóvivő elmondta, hogy a látogatás az Ukrajnával fenntartott kapcsolatok összes területére összpontosít, és célja, hogy megerősítse az EU „megingathatatlan” támogatását.



Üdvözölte továbbá az ukrán elnök hétfői bejelentését, amelynek értelmében Ukrajnában, a nyugati országokhoz hasonlóan, május 9-én ezentúl az Európa-napot fogják ünnepelni.



Von der Leyen az orosz invázió óta ötödik alkalommal látogat Ukrajnába.



Az ukrán kormány tavaly nyújtotta be csatlakozási kérelmét az EU-hoz, amely tagjelölt országgá nyilvánította Ukrajnát. Az Európai Bizottság értékelést fog kiadni arról, hogy Kijev végrehajtotta-e a szükséges strukturális reformokat a csatlakozási tárgyalások elkezdéséhez.



A szóvivő hétfőn azt is megerősítette, hogy a brüsszeli testület pénteken továbbította az Oroszország elleni szankciókkal kapcsolatos új – immáron tizenegyedik – javaslatát a tagállamok kormányainak.



Eric Mamer nem közölt részleteket a csomaggal kapcsolatban, csak arról tájékoztatott, hogy a javasolt intézkedések a korábban életbe léptetett szankciók „végrehajtására és hatékonyságára fog összpontosítani, valamint arra, hogyan kerüljék el a tagállamok a büntetőintézkedések kijátszását”.



Az új csomag célja, hogy „az Oroszországot érintő exporttilalom hatálya alá eső termékek ne kerülhessenek be az orosz hadigépezetbe” – tette hozzá a szóvivő.

Fotó: MTI/AP/Ukrán elnöki sajtóhivatal/korábbi felvétel

MTI