Szombat reggelre az orosz haderő Ukrajna több részén is folytatta előrenyomulását. Blokád alá vonták a dél-ukrajnai Mariupolt. Egy időre humanitárius folyosó nyitnak, hogy a város civil lakossága elhagyhassa a területet. Eközben Kijevben elhúzódó ostromra készülnek, az ukrán hadvezetés pedig arról számolt be, hogy a harcokban már több lakóépületet és közintézményt is értek találatok.

Kijev központjában már állnak a harckocsiakadályok. A több tíz kilométeres konvoj, amelyről úgy tartják a város ostromára indult tovább vesztegel. A vihar előtti csendet mindenki igyekezett a felkészülésre felhasználni a fővárosban.

A városban maradt polgári lakosság azt gyakorolta, hogy hogyan állítsák meg az orosz tankokat házi készítésű molotov koktélokkal.

„Akkor használjuk majd, ha felállítjuk a barikádokat. Nagyon hasznosak a járművek ellen. 50-100 kell majd minden barikádhoz.” – magyarázza egy kiképző a belga tévé riporterének.

A főváros polgármestere pedig a felhalmozott készleteket ellenőrizte pénteken. Több százezer ember élelemzésére kell felkészülnie akár egy elhúzódó blokád idején.

„Több ilyen raktárat is felállítottunk. Innen kapnak meg ellátmányt az emberek. Első sorban azok, akik szükséget szenvednek, és nem tudják ellátni magukat. ”– magyarázta Vitalij Klicsko Kijev polgármestere.

A város környékén viszont pénteken is folytak harcok. Gyakran még a helyieknek sem egyértelmű, hogy éppen hol húzódnak a frontvonalak.

Harkivban is az újabb átfogó támadást várják, de nincs olyan relatív nyugalom sem, mint Kijevben. Rendszeresek a tüzérségi támadások.

„Lakóházakra támadtak rakétákkal. A környék mindenütt lakóövezet. A munkatársaink most innen mentik a sebesülteket.” – magyarázta a helyi katasztrófavédelem szóvivője Evhen Vaszilenko.

Az orosz hadsereg szóvivője szerint provokáció történt.

„A nacionalisták megtiltják, hogy az emberek elhagyják a házaikat, majd a lakóházak közé rejtik a rakétavetőiket, és onnan lőnek az orosz hadsereg egységeire. Így provokálják ki, hogy a lakóházakat lőjük.” – magyarázta Igor Konasenkov a hadügyminisztérium szóvivője.

Pénteken a déli fronton sem tudtak áttörést elérni az orosz csapatok. Herszonból Mikolajiv felé törtek előre, eljutottak a város határáig, de a Nexta portálra felkerült videó tanulsága szerint az ukrán erőknek sikerült visszafoglalniuk a város repülőterét is.

A legjelentősebb harcok Zaporizzsja vidékén dúltak. Péntekre virradóra heves összetűzések voltak a város határában álló atomerőműnél. Egy épület kigyulladt, de hamarosan eloltották a tüzet.

Az erőmű sajtószolgálatának képviselője arról számolt be, hogy az orosz katonák bejutottak az atomerőmű belső részébe, reggel pedig átvették a létesítmény feletti irányítást.

Volodimir Zelenszkij szerint az Európa legnagyobb atomerőművét ért támadás egész Európa biztonságát veszélyezteti.

„Európának fel kell eszmélnie! A legnagyobb európai atomerőmű kapott lángra. Az orosz tankokat hőkamerákkal szerelték fel, vagyis tudták, hogy mire lőnek” – nyilatkozta az ukrán elnök.

Később azonban egyértelmű vált, sugárzó anyag nem jutott a levegőbe, a sugárzás szintje normális maradt – amit a nemzetközi atomenergia ügynökség is megerősített.

Azt azonban nap közben az ukrán hatóságok is megerősítették, hogy az erőmű orosz kézre került. A lakosság tart a harcok kiújulásától, és attól is, hogy később mégis történhet valami az erőművel, így, sokan menekültek el.

