Kijevben és hat megyében is áramkimaradások vannak az orosz támadás után

Az éjszakai és reggeli nagyszabású orosz rakéta- és dróntámadás következtében Kijevben és hat ukrajnai megyében is vannak áramkimaradások – közölte augusztus 20-án az Ukrenergo.

A támadások miatt Kijevben, valamint Kijev, Donyeck, Odessza, Zaporizzsja, Dnyipropetrovszk és Harkiv megyében maradtak áram nélkül fogyasztók. Ahol a biztonsági körülmények lehetővé teszik, már megkezdték a vészhelyzeti helyreállítási munkálatokat.

A légiriadó idején egy, a megszállt Zaporizzsjai Atomerőművet ellátó nagyfeszültségű távvezeték is lekapcsolódott. Az erőmű ezért dízelgenerátorokra állt át. A vezeték ellenőrzését és az esetleges sérülés helyének felderítését akkor kezdik meg, amikor azt a biztonsági helyzet lehetővé teszi.

Az Ukrenergo tájékoztatása szerint csütörtökön 9:30-kor az országos villamosenergia-fogyasztás az előző napi szinten volt. A vállalat arra kéri a lakosságot, hogy a nagyobb energiafogyasztással járó tevékenységeket lehetőség szerint 10 és 16 óra közé időzítsék, amikor a naperőművek a leghatékonyabban termelnek.

Ugyanakkor 18 és 22 óra között azt kérik a fogyasztóktól, hogy lehetőleg korlátozzák a nagy teljesítményű elektromos berendezések használatát.

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