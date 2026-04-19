Benyújtotta lemondását Jevhenyij Zsukov rendőrtábornok, az Ukrán Nemzeti Rendőrség Járőrszolgálatának parancsnoka. A lemondás az április 18-án Kijevben történt terrormerénylettel hozható összefüggésbe. Egy a közösségi médiában terjedő a támadás helyszínére kiérkező járőrök a lövések hallatán elfutottak.

Jevhenyij Zsukov a túszejtésbe torkollt terrorakcióval kapcsolatos sajtótájékoztatón jelentette be lemondását. Egyben a járőrök helyszínen tanúsított magatartását is kritizálta, szavai szerint „szakszerűtlenül és méltatlanul” viselkedtek.

„Elhibázott fellépésükkel sérült civileket hagytak magukra a veszélyben. Nagyon szégyenletes eset. Hivatalos vizsgálatot indítanak, és minden vezetőt felelősségre vonnak ezekért a tettekért. Minden vezetőt, aki felettese ennek a két rendőrtisztnek”

– fogalmazott Zsukov.

Időközben a videófelvételen látható járőröket állásukból felfüggesztették, és magatartásuk miatt az ukrán főügyész eljárást indított.

Ivan Vihivszkij, a Nemzeti Rendőrség vezetője úgy nyilatkozott, hogy a lemondását benyújtó rendőrtisztnek „új pozíciót fognak találni”.

Pontosításul hozzátette, nem kizárt, hogy a háborúval kapcsolatos segítségnyújtás lesz a feladata.

