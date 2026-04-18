Terrortámadás történt Kijevben

Ismeretlen férfi nyitott tüzet a járókelőkre az ukrán fővárosban április 18-án. A gyanúsított bezárkózott egy üzletbe, és túszul ejtette az ott tartózkodó embereket – közölte a Kijev Megyei Rendőrség.

Az előzetes adatok szerint négyen meghaltak, és legalább 10-en megsérültek a lövöldözésben.

Vitalij Klicsko, a város polgármestere arról számolt be, hogy a támadásban egy gyermek is megsérült, őt kórházba szállították.

A rendvédelmi szervek nagyszabású különleges hadműveletet hajtottak végre a helyszínen. Megrohamozták az áruházat, ahol a férfi tartózkodott. A rendőrség megpróbált tárgyalni a gyanúsítottal, de az a rendfenntartókra lőtt.

„A feltételezett lövöldözőt Kijev Holosziji járásában az őrizetbe vétel során likvidálták”

– közölte az eset kapcsán Igor Klimenko ukrán belügyminiszter.

