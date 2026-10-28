Kijevi turisták szorultak mentésre a Kárpátokban

Két fiatal kijevi nő kért segítséget a hegyimentőktől október 27-én, miután a kedvezőtlen időjárás, a kihűlés és a kimerültség miatt nem tudták folytatni túrájukat a Kárpátokban.

A 21 és 23 éves turisták a Gemba-hegytől a Zsid-Magura csúcsa felé tartottak, amikor a havazás és a hideg miatt veszélybe kerültek. A nők kijevi idő szerint délelőtt 11 órakor értesítették a mentőszolgálatot.

A volóci hegyimentők a megadott koordináták alapján rövid időn belül megtalálták őket. A szakemberek teával kínálták a kimerült turistákat, majd a fülöpfalvai (Pilipec) felvonó alsó állomásához szállították őket.

A két nő nem igényelt orvosi ellátást.

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