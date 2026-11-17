November 17-én este és november 18-án éjszaka Kárpátalja területének nagy részén jelentős mennyiségű, helyenként pedig heves esőzés várható – figyelmeztetett a meteorológiai szolgálat.

A csapadék mennyisége 12 óra alatt elérheti a 15–29 millimétert, egyes helyeken pedig a 30–49 millimétert is.

Főként a magashegységi területeken 15–20 m/s erősségű széllökésekre és a nedves hó megtapadására is számítani lehet.

A meteorológiai szolgálat elsőfokú, sárga riasztást adott ki.

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