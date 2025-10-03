Kilenc év börtönt kapott egy török állampolgár kábítószer-csempészetért Kárpátalján

A Munkácsi Városi- és Járásbíróság ítéletet hirdetett egy nagy visszhangot kiváltó ügyben: egy török állampolgárt kilenc év szabadságvesztésre és vagyonelkobzásra ítéltek, amiért kábítószer-csempészetet szervezett különösen nagy mennyiségben.

A vádlott 2019 elején két másik külföldivel együtt bűnszervezetet hozott létre, amelynek célja az volt, hogy heroinnal kereskedjenek, és azt az Európai Unióba juttassák. A csoport Kijevben céget alapított, raktárhelyiségeket bérelt, majd különleges módszert dolgozott ki a kábítószer elrejtésére: a heroint rétegek közé préselve furnérlemezekben rejtették el.

Összesen 188 furnérlapba rejtették a drogot, amelyben 376 csomag heroin lapult – a lefoglalt tiszta tömeg több mint 221 kilogramm volt.

2019. november 29-én egy Volvo kamion érkezett az ungvári határátkelőhöz, amely a Szlovákiába tartó rakományt szállította. A vámosok alapos ellenőrzés során gyanús üregeket találtak a furnérlemezekben, majd szakértői vizsgálat igazolta, hogy a szállítmány kábítószert tartalmaz.

A bíróság a vádlottat bűnösnek találta többek között a kábítószer-csempészet kísérletében és az illegális kábítószer-kereskedelemben. Az ítélet szerint 9 évet kell börtönben töltenie, emellett elkobozzák a vagyonát, valamint meg kell térítenie a szakértői vizsgálatok költségeit, amelyek összege meghaladja a 141 ezer hrivnyát.

A bíróság elrendelte továbbá a lefoglalt drogok megsemmisítését és az elkövetéshez használt eszközök állami tulajdonba vételét.

A török állampolgár elismerte bűnösségét, a börtönbüntetés időtartamába pedig beszámítják a 2020. február 28. óta előzetes letartóztatásban töltött időt. Az ítélet ellen 30 napon belül lehet fellebbezni.

Az eset rávilágít az ukrán hatóságok munkájának hatékonyságára a nemzetközi kábítószer-kereskedelem elleni küzdelemben, és ismételten megerősíti a határellenőrzés fontosságát.

A Novini Zakarpattya nyomán.

Kárpátlja.ma