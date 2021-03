Kilencven egészségügyi dolgozót oltottak be Ungváron

A Novák Endre Kárpátaljai Megyei Klinikai Kórház kilencven orvosa kapott koronavírus elleni oltást március 11-én.

A szakembereket az indiai vakcinával oltották be. Egyelőre ez az egyfajta oltóanyag van Ukrajnában, az AstraZeneca licence alapján a Covishield néven gyártott vakcina.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön a Twitteren azon meggyőződésének adott hangot, hogy az oltási kampánnyal és a biztonsági óvintézkedések betartásával mindenki, így az Ukrajnában élők is visszatérhetnek majd a normális élethez. Ezt abból az alkalomból írta, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) éppen egy éve nyilvánította a világjárványnak a koronavírus-fertőzés terjedését.



Eközben az ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia legfrissebb, szerdán közzétett előrejelzésében arra figyelmeztetett, hogy a járvány mostani, tavaszi hulláma sokkal veszélyesebb, mint a tavaly őszi volt. A betegség súlyosabb lefolyású a középkorúaknál, és a halálozási arány is magasabb: a február 1-je körüli napokban, amikor a legkevesebb új fertőzöttet regisztrálták, a betegek körében a halálozási arány megközelítette a 2,9 százalékot – idézett az UNIAN hírügynökség az akadémia prognózisából.

Forrás: mti.hu