Kiraboltak egy nőt Ungváron
Az Ungvári Járási Rendőrkapitányság lopás vádjával vett őrizetbe egy helyi férfit november 13-án – tudatta a kárpátaljai rendőrség sajtószolgálata.
A közlemény szerint a rendfenntartókat csütörtök reggel értesítették arról, hogy megtámadtak és kiraboltak egy nőt Ungváron. A sértett épp elhagyta a lakását, amikor a bejáratnál odalépett hozzá egy férfi, erőszakkal elvette tőle a mobiltelefonját, majd elmenekült.
A rendőrök a nyomozás során megállapították, hogy a bűncselekményt a sértett 44 éves szomszédja követhette el. A gyanúsítottnál megtalálták az ellopott telefont, így a férfit őrizetbe vették.
A tolvaj ellen hadiállapot idején elkövetett rablás miatt indult büntetőeljárás. Az ügyben tart a nyomozás.
Nyitókép forrása: kárpátaljai rendőrség