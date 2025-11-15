Az Ungvári Járási Rendőrkapitányság lopás vádjával vett őrizetbe egy helyi férfit november 13-án – tudatta a kárpátaljai rendőrség sajtószolgálata.

A közlemény szerint a rendfenntartókat csütörtök reggel értesítették arról, hogy megtámadtak és kiraboltak egy nőt Ungváron. A sértett épp elhagyta a lakását, amikor a bejáratnál odalépett hozzá egy férfi, erőszakkal elvette tőle a mobiltelefonját, majd elmenekült.

A rendőrök a nyomozás során megállapították, hogy a bűncselekményt a sértett 44 éves szomszédja követhette el. A gyanúsítottnál megtalálták az ellopott telefont, így a férfit őrizetbe vették.

A tolvaj ellen hadiállapot idején elkövetett rablás miatt indult büntetőeljárás. Az ügyben tart a nyomozás.

Kárpátalja.ma

