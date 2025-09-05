Amerikában kapott protéziseket egy 13 éves kárpátaljai úszó

Kiril Szalov fiatal úszóval és édesanyjával találkozott Viktor Mikita, az Elnöki Hivatal helyettes vezetője Ungváron. Kiril nemrég tért haza az Egyesült Államokból. A 13 éves fiú két hónapos protetikai és rehabilitációs programon vett részt az amerikai Protez Foundation csapatának támogatásával.

A fiatal úszó bal alkar nélkül született. Több sportágban is kipróbálta magát, végül az úszás mellett döntött. Három év kitartó edzés után elérte, hogy 13 évesen az úszásban a sportmester-jelölt címet kiérdemelje.

Az Egyesült Államokban három speciális bal alkarprotézist készítettek számára, amelyek nemcsak a mindennapi életben nyújtanak segítséget, hanem lehetővé teszik a rendszeres sportolást és további fejlődést is.

–  Ez a támogatás egy új kezdetet jelent Kiril és családja számára, amely alapjaiban változtatta meg életüket – fogalmazott közleményében Viktor Mikita, hangsúlyozva, hogy a Protez Foundation csapata a háború kezdete óta már több száz veterán és civil számára biztosított hasonló segítséget.

Viktor Mikita hangsúlyozta, hogy tovább folytatják a munkát a fogyatékossággal élő gyermekek és felnőttek támogatásán.

– A Kiril történetéhez hasonló példákon keresztül folytatjuk az együttműködést a Protez Foundation szakembereivel. Már előzetes egyeztetések zajlanak más gyermekek szüleivel, akiknek protetikai ellátásra van szükségük. Mindent megteszünk azért, hogy ezekben a nehéz időkben támogatást nyújtsunk nekik

– emelte ki Mikita.

