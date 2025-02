Kisebbségi együttműködési projektbe kapcsolódik be a KMF JA

Nemzetközi együttműködési projektbe kapcsolódik be a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Jótékonysági Alapítvány (KMF JA). A részleteket egy sajtótájékoztató keretein belül ismertették január 31-én.

Az Interreg Europe európai uniós programon keresztül vette kezdetét 2025. január 1-én a Határokon Átnyúló Nyelvi Akadálymentesítés a Közéletben című projekt, amelynek kettős célkitűzése van:

egyrészt a kisebbségek jogainak érvényesítése, a kisebbségi nyelv használata a célterületen,

másrészt pedig a gazdasági együttműködések ösztönzése a nyelvi sokszínűség által.

A projekt fő partnere a magyar Tisza Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társaság (Tisza ETT), társpartnere az ukrajnai Kárpátalajai Magyar Főiskoláért Jótékonysági Alapítvány, valamint a romániai Identitás Alapítvány.

Az ukrán partner révén bekapcsolódik a projekt megvalósításába a Rákóczi-főiskola és a bázisán működő Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség és a Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet.

A sajtótájékoztatót Tóth Tünde, a KMF JA igazgatója nyitotta meg:

–A Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítványnak nagyon fontos az, hogy mindenképpen támogassuk a helyi közéletet, az oktatást és felsőoktatást egyaránt. Az utóbbi időben az oktatás fejlesztésén és az oktatás minőségének javításán dolgozik az alapítvány, így ennek kapcsán tudott becsatlakozni ebbe a nemzetközi programba is.

Csernicskó István, a II. RF KMF rektora a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kisebbségkutatásban végzett munkásságát emelte ki beszédében:

– A kutatóközpont megalakulása óta munkatársai arra is törekednek, hogy a kutatási eredményeket nemcsak magyar, hanem a magyar mellett ukrán és angol nyelven is rendszeresen közzé tegyék. Abból indulunk ki, hogy a nyelvi sokszínűség olyan érték, amelyet meg kell őrizni, ugyanis minden nyelv megőrzésének, hosszútávú fennmaradásának záloga az, hogy ezt a nyelvet használják minél szélesebb körben, minél többen, és lehetőség szerint az írott, szóbeli és ma már ugye digitális kommunikációban is jelen legyen ez a nyelv.

Seszták Oszkár, a Tisza ETT elnöke elmondta, hogy ez az első projekt, melynek keretein belül az itt élők anyanyelvével, identitásával és nyelvi jogaival fognak foglalkozni. Egyúttal reményét fejezte ki, hogy ez a tevékenység el fog jutni mindenkihez, akinek hallania kell róla.

–Mindenképpen foglalkozni kell nemcsak a kisebbségi, többségi kérdéssel, nemcsak a magyar-románnal, hanem akár az angollal és az ukrán kérdéssel és kisebbséggel is. Reméljük, hogy ezzel a projekttel az ottani kisebbségeknek – nemcsak a magyarnak, hanem a többieknek is tudunk gazdasági előnyt is és jogi tanácsadást is biztosítani a nyelvterületeken – mondta Kovács Zsolt, az Identitás Alapítvány projektmenedzsere.

Kiss András, az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség alelnöke kiemelte:

– Azt gondolom, ennek a projektnek az a legnagyobb értéke, hogy egy belülről fűtött projekt. Olyan szervezetek, olyan személyek dolgoznak rajta, akik számára ez fontos. A mi munkánk visszaigazolása szempontjából is fontos, hogy képesek vagyunk elindítani közösségi ügyeket, egymásra találtatni embereket, és utána ebből nagy és jó dolgokat tudunk létrehozni. Hiszen ezáltal emberek kerülnek egymáshoz közelebb, és azt gondolom, hogy ez a legfontosabb üzenet. S azzal, hogy három-négy közösség el kezd egymáshoz járni, ettől lesz élő a projektünk is.

A tájékoztatót Babják Zoltán, Beregszász polgármestere zárta, aki teljes mértékű partnerséget biztosított az önkormányzat részéről a projekt kivitelezését illetően.

Az Európai Uniós irányelveknek megfelelően minden olyan kezdeményezés támogatásra kerül, amely az akadálymentesítést, illetve a határok átjárhatóságát segíti elő.

Az unió bővítésének politikája mentén hozták létre az Interreg Europe programot, melynek célja, hogy az általuk finanszírozott projekteken keresztül csökkentsék a fejlettségi, növekedési és életminőségi különbségeket az Európai Unió régióiban és a csatlakozás előtt álló országok határmenti övezeteiben.

