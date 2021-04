Kisebbségvédelmi egyezményről állapodott meg a román és ukrán külügyminiszter

A Romániában élő ukrán, illetve az Ukrajnában élő román kisebbség jogaira vonatkozó átfogó egyezmény kidolgozásáról állapodott meg pénteken Bogdan Aurescu román és Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter Bukarestben – közölte a román külügyminisztérium.

Kétoldalú megbeszélésükön Aurescu kiemelten fontosnak nevezte, hogy Ukrajna kötelezettséget vállalt az országban élő románok jogainak maradéktalan biztosítására. A román fél ugyanakkor azt szorgalmazta, hogy az ukrán központi szervek – ígéretük érvényesítése érdekében – “folytassanak kitartó párbeszédet” a helyi és regionális ukrán hatóságokkal.

Aurescu köszönetet mondott, amiért az ukrán fél hozzájárult, hogy a román kormány ösztöndíjprogramot indítson az ukrajnai állami iskolák 1-4. osztályában tanuló román etnikumú diákok számára.

A román külügyminiszter felvetésére reagálva Kuleba is megerősítette, hogy úgynevezett “moldovai nyelv” nem létezik, az valójában a románnal azonos, és azt ígérte: ezt az európai uniós nyelvek státusáról szóló szabályozás gyakorlatba ültetésénél is érvényesítik. Az ukrán oktatási miniszter utasította helyi hatóságokat – a Odesszai területet is beleértve – a vonatkozó törvényes előírások alkalmazására, mutatott rá az ukrán külügyminiszter.

A felek a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos fejleményeket is áttekintették. Aurescu azt ígérte: Románia egymillió euró értékű, egészségügyi felszerelésekből álló humanitárius segélyt küld a közeljövőben Ukrajnának, a NATO-hoz intézett ukrán segítségkérésre válaszul.

A két külügyminiszter egyetértett a gazdasági kapcsolatok élénkítésének és új határátkelők megnyitásának szükségességében: erre az egyik legjobb példa a Máramarossziget (RO) és Aknaszlatina (UKR) között megépítendő új Tisza-híd projektje – olvasható a bukaresti külügyi közleményben.

Kuleba köszönetet mondott kollégájának, amiért Románia következetesen kiáll Ukrajna szuverenitása és területi épsége mellett, illetve támogatja európai és euroatlanti törekvéseit.

Az ukrán diplomácia vezetője – georgiai kollégájával együtt – a hagyományos háromoldalú román-lengyel-török külügyminiszteri találkozó meghívottjaként látogatott a román fővárosba.

Forrás: mti.hu