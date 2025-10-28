Kishíján megfulladt egy egyéves gyerek Ungváron

Mentősök mentették meg egy kisgyermek életét, akinek uborka akadt a torkán Ungváron – számolt be róla a kárpátaljai mentőállomás a Facebook-oldalán október 28-án.

A mentőszolgálat tegnap este kapott hívást arról, hogy az ételtől fulladozik egy kisfiú Ungváron. A mentőautó néhány percen belül a helyszínre érkezett. A gyermek nagyon sápadt volt, nem kapott levegőt, az ajkai elkékültek.

A mentőorvos csúsztató ütéssorozatot alkalmazott a lapockák között, illetve nyomást gyakorolt a szegycsontra. Öt percnyi intenzív munka után egy nagy darab uborka repült ki a kisfiú szájából. A gyerek azonnal felsikoltott.

Mint kiderült, a kisfiút uborkával etették, amikor a kicsi leharapott egy nagyobb darabot.

A gyermeket és édesanyját további vizsgálatokra a munkácsi gyermekkórházba szállították.

A mentőszolgálat bejegyzésében kiemelte, rendkívül fontos, hogy a szülők tudják, hogyan kell cselekedni vészhelyzetben, hogy elsősegélyt nyújthassanak az orvosok kiérkezése előtt. Ezekben az esetekben ugyanis minden másodperc számít, és nem minden eset végződik szerencsésen.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: illusztráció