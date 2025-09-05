Két kiskorú robbanószerkezetet helyezett el egy katona autója alatt
A biztonsági szolgálat munkatársai Lembergben tetten értek egy 17 éves fiút és egy 16 éves lányt, akik az orosz titkosszolgálatok megbízásából robbanószerkezetet helyeztek el egy ukrán katonatiszt autója alatt.
A nyomozás szerint a fiatalok a Telegramon keresztül kerestek „könnyű pénzkereseti lehetőséget”, és elfogadták egy anonim megbízó ajánlatát. A fiú feladata a házilag készített robbanóeszköz elhelyezése volt, míg a lány a művelet megfigyelését és dokumentálását végezte.
Az elkövetők a megadott koordináták alapján egy parkban átvették a hátizsákot, amelyben a robbanószerkezet és a szükséges felszerelések voltak. Ezt követően a katonatiszt lakóhelye közelében, egy parkolóban elhelyezték az autó alatt a bombát.
A hatóságok időben közbeléptek, és őrizetbe vették a két fiatalt. A cselekményt előre megfontolt szándékkal, csoportosan elkövetett terrorcselekmény kísérletének minősítették.
Mindkét gyanúsítottat előzetes letartóztatásba helyezték. A nyomozás folyamatban van.
Nyitókép: SZBU/Lemberg