Két kiskorú robbanószerkezetet helyezett el egy katona autója alatt

A biztonsági szolgálat munkatársai Lembergben tetten értek egy 17 éves fiút és egy 16 éves lányt, akik az orosz titkosszolgálatok megbízásából robbanószerkezetet helyeztek el egy ukrán katonatiszt autója alatt.

A nyomozás szerint a fiatalok a Telegramon keresztül kerestek „könnyű pénzkereseti lehetőséget”, és elfogadták egy anonim megbízó ajánlatát. A fiú feladata a házilag készített robbanóeszköz elhelyezése volt, míg a lány a művelet megfigyelését és dokumentálását végezte.

Az elkövetők a megadott koordináták alapján egy parkban átvették a hátizsákot, amelyben a robbanószerkezet és a szükséges felszerelések voltak. Ezt követően a katonatiszt lakóhelye közelében, egy parkolóban elhelyezték az autó alatt a bombát.

A hatóságok időben közbeléptek, és őrizetbe vették a két fiatalt. A cselekményt előre megfontolt szándékkal, csoportosan elkövetett terrorcselekmény kísérletének minősítették.

Mindkét gyanúsítottat előzetes letartóztatásba helyezték. A nyomozás folyamatban van.

