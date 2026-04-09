Kivágják a veszélyes fákat Beregszászban

Beregszászban megkezdte munkáját egy kivitelező szervezet, amely a veszélyes fák kivágását, valamint a szükséges metszési munkálatokat végzi a város területén.

A munkálatok egy előre kidolgozott terv alapján zajlanak, amelyet és Olekszandr Kiszil közösen állított össze. A dokumentumban meghatározták azokat a helyszíneket, ahol a fák állapota miatt halaszthatatlanná vált a beavatkozás.

A városvezetés hangsúlyozza: az ilyen jellegű munkálatok nem csupán a városkép javítását szolgálják, hanem mindenekelőtt a lakosok biztonságát.

A kivitelezés ideje alatt a lakosság fokozott figyelmét kérik. Arra figyelmeztetnek, hogy senki ne közelítse meg a metszés alatt álló fákat, tartsák be a kihelyezett jelzéseket és figyelmeztető szalagokat, valamint ne parkoljanak a munkaterületek közvetlen közelében.

A közlemény szerint a rendszeres és tervszerű beavatkozások célja, hogy a település még biztonságosabbá váljon.

A metszési munkálatokkal párhuzamosan új növények telepítését is előkészítik: a tervek szerint mintegy 100 facsemetét ültetnek el a kistérség területén a közeljövőben.

