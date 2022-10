Kivonják a forgalomból a régi 5, 10, 20 és 100 hrivnyás bankjegyeket

Január 1-jétől kivonják a forgalomból azokat az 5, 10, 20 és 100 hrivnyás papírpénzeket, amelyeket 2003 és 2007 között gyártottak. Erről az Ukrán Nemzeti Bank (NBU) számolt be.

Az NBU kifejtette, hogy ezen bankjegyek forgalomból való kivonása a készpénz minőségének javítását szolgálja. Ehhez a régi készpénzeket új bankjegyekre és pénzérmékre cserélik majd. Az 5 és 10 hrivnyás bankjegy helyett a 2018-as modell pénzérméi lesznek érvényesek. A 20 és 100 hrivnyás címleteket új generációs bankjegyek váltják fel.

Az NBU sajtószolgálata ugyanakkor megnyugtatta az ukránokat, hogy nincs szükség a régi bankjegyek speciális cseréjére, ugyanis ezeket fokozatosan vonják majd be. Ennek értelmében január 1-je után is érvényes fizetőeszközök lesznek, így továbbra is szabadon fizethetnek velük az állampolgárok.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: NBU