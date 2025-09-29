Kollégiumok közötti römibajnokságot rendeztek Beregszászban

Harmadik alkalommal szervezett az Ortutay Elemér Görögkatolikus Szakkollégium és a Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület kollégiumok közötti römibajnokságot Beregszászban, az Ortutay-központban.

A szeptember 25-ei esti programon a Kölcsey Ferenc Kollégium, a Kálvin János Református Szakkollégium, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hallgatói Önkormányzata, az Ortutay Elemér Szakkollégium hallgatói és a Karácsfalvi Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum diákjai vettek részt.

A bajnokság célja ezúttal is a közösségek építése, az egymással való ismerkedés és a közös kikapcsolódás volt.

A játékosok sorsolás útján ültek le az 5-5 fős asztalokhoz, emellett idén két „felnőtt” asztalnál kártyázhattak az érdeklődők.

A két fordulóból álló megmérettetés első része hét menetből állt. Valamennyi asztaltól a legjobb eredményt elért játékos jutott tovább a második, három menetből álló fordulóba.

Amíg a versenyzők kártyáztak, addig a szurkolók társasjátékokkal, beszélgetéssel, teázással töltötték el az időt.

A III. Römibajnokságon az alábbi eredmény született:

A „felnőtt” kategóriában két első helyezést hirdettek, melyeket Harapkó Marianna és Szilágyi Gabriella nyert el.

A kollégiumok közötti versenyt Nagy Júlia, a Kölcsey-szakkollégium lakója nyerte meg. Második helyezést ért el Margitics János lelkipásztor, a Kálvin-szakkollégium vezetője, míg harmadikként végzett Kozák Miklós, aki a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hallgatói Önkormányzatát képviselte.

A nyertesek a Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület és az Ortutay Elemér Görögkatolikus Központ egy-egy ajándékát vihették haza.

Marosi Anita

Kárpátalja.ma