Kollégiumok közötti römibajnokságot rendeztek Beregszászban
Harmadik alkalommal szervezett az Ortutay Elemér Görögkatolikus Szakkollégium és a Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület kollégiumok közötti römibajnokságot Beregszászban, az Ortutay-központban.
A szeptember 25-ei esti programon a Kölcsey Ferenc Kollégium, a Kálvin János Református Szakkollégium, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hallgatói Önkormányzata, az Ortutay Elemér Szakkollégium hallgatói és a Karácsfalvi Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum diákjai vettek részt.
A bajnokság célja ezúttal is a közösségek építése, az egymással való ismerkedés és a közös kikapcsolódás volt.
A játékosok sorsolás útján ültek le az 5-5 fős asztalokhoz, emellett idén két „felnőtt” asztalnál kártyázhattak az érdeklődők.
A két fordulóból álló megmérettetés első része hét menetből állt. Valamennyi asztaltól a legjobb eredményt elért játékos jutott tovább a második, három menetből álló fordulóba.
Amíg a versenyzők kártyáztak, addig a szurkolók társasjátékokkal, beszélgetéssel, teázással töltötték el az időt.
A III. Römibajnokságon az alábbi eredmény született:
A „felnőtt” kategóriában két első helyezést hirdettek, melyeket Harapkó Marianna és Szilágyi Gabriella nyert el.
A kollégiumok közötti versenyt Nagy Júlia, a Kölcsey-szakkollégium lakója nyerte meg. Második helyezést ért el Margitics János lelkipásztor, a Kálvin-szakkollégium vezetője, míg harmadikként végzett Kozák Miklós, aki a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hallgatói Önkormányzatát képviselte.
A nyertesek a Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület és az Ortutay Elemér Görögkatolikus Központ egy-egy ajándékát vihették haza.
Marosi Anita
Kárpátalja.ma