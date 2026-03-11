Alpesi jellegű turisztikai falu épülhet a Kárpátokban

Bemutatták a Kryla Karpaty by EDEM elnevezésű ökoturisztikai projektet, amelyet a Kőrösmezői kistérség területén terveznek megvalósítani – számolt be közösségi oldalán Miroszlav Bileckij kormányzó.

A tervek szerint a beruházás nem csupán egy hagyományos szállodakomplexum létrehozását célozza, hanem egy hegyi turisztikai település kialakítását, amely fejlett infrastruktúrával szolgálná a pihenni vágyókat.

A fejlesztés részeként szálláshelyek – apartmanok, faházak és villák –, valamint wellness- és spa-részlegek épülhetnek. A tervek között szerepel továbbá egy szupermarket, kávézók és különböző koncepciójú éttermek kialakítása is, köztük olyan vendéglátóhelyeké, amelyek elsősorban helyi alapanyagokból készülő ételeket kínálnának. A komplexumban bankfiók, gyógyszertár, galéria, minden felekezet számára nyitott spirituális központ, amfiteátrum és egy obszervatórium létrehozását is tervezik.

A projekt egyik alapelve, hogy az épületek egységes stílusban, a természet tiszteletben tartásával készüljenek el. A fejlesztők természetes építőanyagok használatával és alacsony beépítettséggel kívánják megőrizni a Kárpátok tájképének látványát.

A beruházás becsült értéke mintegy 200 millió euró. A projekt megvalósításában több vállalat vesz részt, és a kezdeményezéshez ismert sportolók, művészek és írók is nagykövetként csatlakoznak.

A kormányzó tájékoztatása szerint a bemutatón szó esett a fejlesztéshez szükséges infrastruktúráról is, többek között a tervezett turisztikai objektumhoz vezető bekötőút kiépítéséről. Az ügyben az illetékes megyei, járási és helyi hatóságok, valamint a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás szakosztályai is egyeztetnek a beruházókkal.

A kezdeményezés várhatóan hozzájárulhat a Kőrösmezői kistérség gazdasági fejlődéséhez, új munkahelyek létrehozásához, valamint lehetőségeket teremthet a helyi fiatalok, gazdálkodók és termelők számára is.

