Körözött kárpátaljait vettek őrizetbe a csapi határátkelőn

A csapi vasúti határátkelőn vettek őrizetbe egy 22 éves kárpátaljai nőt, akit sikkasztás gyanújával köröznek – adta hírül az Ukrán Állami Határőrszolgálat Nyugati Regionális Főosztálya a Facebook-oldalán augusztus 31-én.

A határőrség tájékoztatása szerint a határőrök az útlevél ellenőrzése során vették észre, hogy a nőt 2025 januárjában, Lemberg megyében elkövetett bűncselekmény gyanújával keresik.

A gyanúsított ellen büntetőeljárás indult. Tettéért akár nyolc évig terjedő szabadságvesztésre is ítélhetik.

Kárpátalja.ma