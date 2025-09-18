Korrupció miatt vették őrizetbe egy munkácsi autósiskola oktatóját

Munkácson a rendvédelmi szervek leleplezték egy autósiskola oktatóját, aki pénzt követelt egy diáktól a sikeres vizsga érdekében – adta hírül a mukachevo.net hírportál a Nemzeti Rendőrségre hivatkozva.

A rendőrség szerint a férfi 250 dollárt követelt egy tanulótól azért, hogy segítse a vezetési vizsgája sikerességét. A vizsga előtt az oktató részletes utasításokat adott a diáknak, sőt, tesztvezetést is szervezett az előre kidolgozott útvonalon.

A rendfenntartók büntetőeljárást indítottak befolyással való visszaélés bűntette miatt. Az oktatót tettéért akár öt évig terjedő szabadságvesztésre is ítélhetik.

Kárpátalja.ma