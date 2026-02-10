Korrupcióellenes küzdelem: Ukrajna 40 helyet javított 2013 óta

Ukrajna 2025-ben egy ponttal javította eredményét a Transparency International által készített Korrupció Érzékelési Indexben (CPI), és a 104. helyet foglalta el a világ 182 országa közül – számolt be róla a Nemzeti Korrupcióellenes Ügynökség.

A Transparency International Ukraine adatai szerint Ukrajna jelenleg 36 ponttal rendelkezik az indexen. A mérsékelt előrelépés annak az időszaknak az eredménye, amikor sikerült megőrizni a korrupcióellenes intézmények függetlenségét, folytatódott a 2023–2025-ös Állami Korrupcióellenes Program végrehajtása, valamint aktívan zajlott az új, a következő öt évre szóló korrupcióellenes stratégia kidolgozása.

Az elmúlt időszakban fontos előrelépések történtek: a korrupciós visszaéléseket bejelentő személyek első alkalommal kaptak bírósági döntések alapján pénzbeli jutalmat, működésbe lépett a lobbiintézmény, valamint megvalósult az elkobzott vagyon kezelésének reformja. Ezzel párhuzamosan számos korrupciós bűncselekményre derült fény, és nőtt a magas rangú tisztségviselők elleni jogerős ítéletek száma is.

Ukrajna 2013 óta összesen 11 pontot javított az indexen, és a 144. helyről a 104. helyre lépett előre, ami 40 pozíciós javulást jelent. Hasonló mértékű növekedést világszerte mindössze mintegy húsz ország tudott felmutatni, miközben a globális tendencia inkább stagnálást vagy romlást mutat.

Az ügynökség hangsúlyozta: Ukrajna jelenleg az egyetlen ország a világon, amely egy nagyszabású háború és területeinek részleges megszállása ellenére is képes javítani korrupcióellenes mutatóin.

A Korrupció Érzékelési Indexet egy 100 pontos skálán számítják ki, ahol a 0 pont a korrupció teljes eluralkodását, míg a 100 pont annak szinte teljes hiányát jelenti. A Transparency International 1995 óta méri az indexet, jelenlegi módszertanát 2012-ben vezette be, így az időbeli összehasonlítás is ettől az évtől releváns.

Fontos kiemelni, hogy az index nem a korrupció objektív mértékét tükrözi, hanem azt, miként érzékelik azt független szakértők, elemző intézetek és üzleti szereplők.

