Korrupt határőröket fogtak Kárpátalján

A Csapi Határőrség vezetésének kezdeményezésére a szervezet biztonsági egységei az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) és az Állami Nyomozóhatóság (DBR) munkatársaival közösen a napokban két szabálysértő határőrt vettek őrizetbe – olvasható az Ukrán Állami Határőrszolgálat Nyugati Főosztályának Facebook-oldalán.

A vádlottak kenőpénz fejében vállalták, hogy hadköteles korú férfiak illegális átlépését segítik az ukrán–szlovák határszakaszon. Fejenként 3000 dollárért cserébe információkkal látták el a hadköteleseket kísérő csempészeket a járőröző hatóság útvonaláról és a határ menti megfigyelőrendszerek pontos helyéről.

Egyiküknek az is feladata volt, hogy segítsen az embercsempészeknek a közúti ellenőrző pontok elkerülésében. A korrupt határőröket a kenőpénz átvétele után vették őrizetbe.

Az Ukrán Állami Határőrszolgálat bejegyzésében emlékeztet, hogy a korrupcióval szemben zéró toleranciát hirdettek.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/az Ukrán Állami Határőrszolgálat Nyugati Főosztálya