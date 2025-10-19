Köszönetnyilvánítás

A kárpátaljai hagyományőrző csoportok célja a magyar kultúra, ezen belül a magyar folklór és népi hagyományainak ápolása, és annak átörökítése az utókor számára.

A nehéz körülmények ellenére Kárpátalján több hagyományőrző néptánc- és népzenei csoport működik aktívan.

Szeretnénk kifejezni köszönetünket a Magyar Kormánynak, a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőjének illetve a Csoóri Sándor Alapnak, hogy a CSSP-NEPZENE-2024, a CSSP-NEPTANC-HT-2024 és a TARGYALKOTO-SZ-2024 pályázat keretén belül ezúttal is hozzájárultak a Csomai Községi Kultúrház, a Kisbégányi Községi Klub, a Halábori Klub, a Bótrágyi Művelődési Ház, a Zápszonyi Művelődési Ház, a Nagypaládi „Pengető” Citera Hagyományőrző Alapítvány és a mezővári Tulipán és a Csetfalvai Kultúrház hagyományőrző néptánccsoportjának támogatásához, ezzel is hozzájárulva a kárpátaljai hagyományőrző csoportok működéséhez, a magyar hagyományőrzés továbbadásához és megőrzéséhez, valamint az anyaországgal való sokoldalú kapcsolatok ápolásához! Köszönjük a lelkes támogatást!

Kárpátalja.ma